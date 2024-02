Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questo giovedì con l'oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2024 che tipo di giornata ci aspetta? Quali sono, tra i dodici segni zodiacali, quelli più amati dalle stelle in questo giorno 22 di febbraio 2024? Per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo alle previsioni astrologiche con l'oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più amato dagli italiani, tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla giornata appena iniziata. Ecco dunque le previsioni astrologiche per oggi, giovedì 22 febbraio 2024, per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, buon giorvedì a voi. Queste stelle della fine del mese di febbraio vi invitano a guardare lontano, a iniziare a pensare e a lavorare su piani e progetti futuri, da rendere concreti nei porssimi mesi, non solo sul campo del lavoro ma anche su quello dell'amore e della vita famigliare. A breve dovrai affrontare una questione carattere economico ma la risolverai bbrillantemente così come farei con un dilemma amoroso, Insomma sei in piena fase di risveglio pre primaverile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2024: Toro

Cari toro, il vostro cielo anche oggi è segnato da una bella dose di nervosismo determintato da dissonanze planetarie però provaocate da pianeti veloci, e quest'ultima è una buona notizia, perchè vuol dire che presto cambieranno posizione e smetteranno di provocarvi. Nel frattempo evitate stapazzi, attenzioni ai soldi, e siate consapevoli che gli amori che vanno meglio in questo momento sono quelli basati sulla pura attrazione fisica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, questo cielo vi supporta e vi sostiene, ma vi mette anche in alleta: in questo momento è molto importante capire chi siano le persone di riferimento, sia sul lavoro (collaboratori, soci, colleghi), che in amore. in questo ultimo campo i nuovi legami sono favoriti e si riveleranno storie che possono molto crescere e diventare col tempo davvero belle, intense ed importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, in questo giovedì 22 febbraio possiamo darvi una buona notizia direttamente dal cielo: le piccole grandi tensioni che avete dovuto sopportare e fronteggiare ad inizio mese stanno evaporando e finalmente seite in piena ripartenza: torante in corsa e siete anche pronti a mettere in riga chi vuole rallentarvi o addirittura fermarvi. Le emozioni contano più di tutto per voi, quindi dovreste agire di conseguenza:allontanatevi da chi vi incupisce e non vi dà nulla in cambio delle vostre cure.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2024: Leone

Cari leone, marte e venere opposti vi spingono a fare una sceltaanche se difficle e non piacevole: parliamo soprattutto se in amore siete in crisi o avete un piede in due staffe, basta ambigità. Contenziosi piccoli e grandi da non sottovalutare e situazione economico-finanziaria da tenere sott'occhio. Insomma, è un momento in cui dovete attingere a tutta la vostra saggezza, pazienza e muovervi nel modo più prudente possibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine,in queste giornate sarebbe consigliabile prendervi una sorta di pausa di riflessione. C'è molto a cui pensare, riguardo alla vostra vita. All'orizzonte c'è una resa dei conti in certi rapporti, troppo a lungo rimandata, ci riferiamo a concorrenti sleali o anchead avversari in casa ch, invece di darvi una mano vi complicano la vita. Altra nota dolente nei prossimi giorni saranno le spese eccessive, dovete tenere d'occhio i conti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, questi per voi sono finalmente giorni importanti e belli, venere è attiva, vi sostiene con forza e porta un sostanzioso migloramento amore, se devi recuperare un rapporto che ti sembrava perso ma in cui credi ancora fortemente ora puoi farlo. L'importante è che tu sia sicuro che ne valga davvero la pena.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, dovete rendervi conto che, al contrario di quello che vi detta la vostra natura, spesso attaccata al passato, i cambiamenti vanno assimilati e non contrastati, perchè nella vita sono inevitabili e indietro non si torna mai. Un discorso che, in questi giorni per voi, vale sopratutto nelle questioni di cuore: se le vostre storie sono di fatto finite dite basta e sforzatevi di cambiare pagina. Per questo e tutto il resto ragionate con calma e tenete a bada l'istinto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario, questo per voi è un bel momento,e in molti lo state sfruttando a dovere. Gli unici che potrebbero essere ancora scontenti sono gli eterni indecisi: se non sapete quello che davvero volete, non sarete mai soddisfatti. Non vi lasciate andare all'inezia, anche se non avete le idee ancora del tutto chiare, smuovete le acque. In vista ci sono amori importanti e luminosi e sarebbe un peccato farsi scappare l'occasione solo per inerzia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, in questo periodo vi si chiede un grande ma piacevole sforzo: dovete nella vostra testa e nel vostro cuore, invertire l'idea che prima debba sempre venire e solo il dovere poi il piacere, perchè in vista del weekend, dovete godervi l'amore. Le stelle vogliono vedervi, per un volta, abbandonarvi alle emozioni, lasciando in secondo piano ogni altra cosa. Ce la farete? Vale la pena almeno di tentare!

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario, quello che andava bene prima ora vi sta stretto. E' l'effetto di queste stelle di rinascita, che vi danno la fora, la convinzione e le idee per andare a cercare di realizzare la vostra personalissima idea di felicità. Amicizie nuove si riveleranno veramente fortunate e preziose, tagliate di netto e senza possibilità di ripensamenti con persone che si rivelano non disponibili o non collaborative.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci, che dire? Anche oggi, martedì 22 febbraio, molto bene dice l'oroscopo per voi, ma siete ancora un pò distratti. D'altronde siete presi dai vostri sogni e dalla vostra immaginazione, che, se vi astrae un pò dalla realtà che vi circonda, sicuramente vi porta lontano. Sul lavoro in arrivo piccole e grandi vittorie, amore in recupero pieno. E il meglio deve ancora arrivare: pronti per un marzo tutto da sfruttare?