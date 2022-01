Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 gennaio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2022: Ariete

Cari ariete, la situazione di oggi, in amore è abbastanza particolare e se non siete soddisfatti della vostra relazione parlatene con il partner. Sul lavoro emergono piccoli fastidi ma tutto è risolvibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2022: Toro

Cari toro, ci sono delle tensioni in amore da qualche giorno che non dovrebbero restare dentro di voi a tormentarvi. Per quanto riguarda il lavoro prendetevi del tempo per riflettere con calma e non agite d'istinto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, se la vostra relazione presenta qualche problema niente paura perché con la calma e l'attenzione si può affrontare tutto e anche risolverlo. Sul lavoro ci sono progetti importanti che stanno ritardando ma non perdere le speranze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2022: Cancro

Cari cancretti, la giornata di oggi è molto bella per i sentimenti e permette di mettee fine ai soliti battibecchi d'amore. Sul lavoro non caricatevi di troppi impegni ma imparate a mantenere un certo equilibrio.



