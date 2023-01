Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 gennaio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2023: Ariete

Cari ariete, attenzione a questa giornata perché potrebbero esserci dei fastidi sul lavoro che vi faranno innervosire. Non riversate lo stress sulla coppia, però.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2023: Toro

Cari toro, bello questo periodo per la sfera lavorativa che vi vede veri protagonisti. Per quanto riguarda i sentimenti avete voglia di amare e dimostrare al partner quanto ci tenete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2023: Gemelli

Cari gemelli, in questa giornata attenzione perché qualche strascico di nervosismo c'è ancora. Cercate di ritrovare un po' di serenità nella coppia e sul lavoro arriva una bella fase di recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2023: Cancro

Cari cancretti, la luna vi fa qualche dispetto e porta un po' di malumore. Allontanateli però organizzando qualcosa di bello da fare in coppia. Sul lavoro meglio non fare scelte affrettate.



