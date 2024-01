Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 22 gennaio 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali in questo giorno che apre l’ultima settimana del primo mese dell’anno? Questo lunedì sarà più soddisfacente per qualcuno e più faticoso o complicato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono di un cielo più luminoso e del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 22 gennaio 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni su come andrà la giornata, scopriamo nei dettagli cosa ci aspetta in questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, questo inizio settimana riparte da uno squardo indietro: la prima parte di gennaio è stata pesante, ed è probabile che vio non abbiate più le stesse certezze di prima e siate in cerca di nuove sicurezze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2024: Toro

Cari toro, in questo momento siete forti, decisi, forse addirittura troppo carichi. Di certo in questo lunedì siete voi tu deciderete cosa fare e riuscirete in tutto quello che vi metterete in testa. In amore oggi prudenza con Cancro, Bilancia e Ariete, tutti segni piuttosto nervosi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, la vostra settimana si apre in modo confuso, ma a voi la confusione non spaventa e anzi la trovate un ingrediente funzionale alla vostra creatività. In amore non è facile cancellare ferite, state attenti a non farvi mettere i piedi in testa da chi vuole approfittarsi di voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, questo è un periodo in cui vi sentite un pò sotto pressione. Si tratta più che altro di dubbi che vi attanagliano non di una vera e propria crisi. Molte domande che vi fate sono ancora senza risposta e voi siete alla ricerca di nuove certezze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2024: Leone

Cari leone, un periodo un pò confliuttuale sta arrivando, per la precisione la bufera si scatenerà a metà febbraio. Considerando questo, dovresti essere prudente sin da ora, evitando di cadere nelle provocazioni, di crearti nuovi nemici in modo da evitare di ritrovarti circondato da un ambiente sfavorevole.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine,arrivano gran belle novità per voi. Tanti sono i pianeti a favore del vostro segno in questo cielo, ma fate sempre attenzione alle parole di troppo, a persone legate a relazioni tagliate, anche se avete sofferto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, un piccolo calo di forma per voi in questi giorni. Il lavoro porta piccoli fraintendimenti, tutte questioni di poco conto ma che possono creare stress e nervosismo aggiuntivo. In questi giorni anche tensioini in amore non mancano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, bene l'amore in questo inizio di settimana invece le spese continuano ad essere troppo ingenti anche se sicuramente a breve si recuperano un pò soldi. Prendetevi cura delle vostre proprietà, e fate attenzione a contratti, accordi, compravendite ecc.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, in questo lunedì i nuovi amori che si affacciano nella vostra vita continuano a essere promettenti e interessanti, forse addirittura trasgressivi visto che in questo momento siete spinti da uno spirito di ribellione che si fa sentire più del solito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, il vostro è un cielo importante. Sfruttate la vostra determinazione, mettetevi in gioco ma siate cauti solo sul piano del dispendio di energie, rischiate di stancarvi e stressarvi troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, vi sentite come in balia di situazioni nuove, sballottati da un aprte all'altra senza aver ben chiaro tutto quello che succede. Se il desiderio di buttare tutto all'aria cresce in voi, siate pridenti in questo momento e aspettate maggio per prendere le vostre decisioni. Amore in recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, giornate in cui prendi quote, più ci si avvicina alla fine del mese, meglio va. In arrivo buone proposte e gratifiche. In amore polemiche degli ultimi giorni vanno superate. La noia va evitate, Toro e Capricorno possono conquiestare il vostro cuore.