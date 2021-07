Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 luglio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, questa è una giornata un po' sottotono per i sentimenti e sarà facile accendere discussioni con il partner. Sul lavoro, invece, continuano le solite preoccupazioni per le finanze. Se siete in dubbio chiedete aiuto a un esperto di gestione di soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2021:? Toro Cari toro dovete mantenere la calma. Nelle ultime settimane potrebbero esserci discussioni in famiglia e sul piano lavorativo dovrete trovare soluzioni anche se avete intorno persone che vi mettono i bastoni tra le ruote. Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2021: Gemelli Cari gemelli, in amore sarebbe meglio mettere tutto in chiaro da subito e dire al partner tutto ciò che pensate. Sul lavoro bisogna fare attenzione alle spese. È giunto il momento di riflettere sulla direzione da seguire. Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2021: Cancro Cari cancretti, oggi potreste vivere tensioni e sentirvi un po' giù di morale. Sul lavoro, valutate bene tutti i pro e i contro delle nuove proposte, non fate scelte affrettate.

