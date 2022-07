Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 luglio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2022: Ariete

Cari ariete, questa giornata è ideale per vivere al massimo i sentimenti. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, siete abbastanza stressati ma presto arriverà anche il vostro momento di relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2022: Toro

Cari toro, le stelle sono dalla vostra parte e con la luna nel segno farete scintille in amore. Sul lavoro tutto procede bene anche se potreste appliccarvi un po' di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2022: Gemelli

Cari gemelli, se avete fatto un incontro interessante negli ultimi giorni allora approfonditelo. Sul lavoro gli impegni sono tanto ma presto arriverà un periodo più "scarico" in cui rilassarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2022: Cancro

Cari cancretti, la giornata di oggi non è ideale per le questioni di cuore. Potrebbero esserci litigi quindi attenzione alle parole di troppo. Sul lavoro ci sono piccoli ostacoli da affrontare.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 22 luglio 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2022: Leone

Cari leoncini, il cielo di oggi parla d'amore quindi via libera ai sentimenti. Sul lavoro siete stimati da tutti e dopo tutti i sacrifici, godetevi questo momento di successo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2022: Vergine

Cari vergine, siete un po' in crisi in amore, dovreste cercare di chiarire i vostri sentimenti. Sul lavoro meglio tenere separate la vita privata da quella professionale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2022: Bilancia

Cari bilancia, ultimamente vi sentite un po' limitati dalla vostra relazione. Sul lavoro, invece, siete soddisfatti ma voi avete sempre bisogno di fare qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2022: Scorpione

Cari scorpioncini, la luna è nel vostro segno quindi approfittate di questo transito positivo per aprirvi in amore. Sul lavoro la routine è sempre la stessa ma presto vi prenderete un po' di pausa dagli impegni.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 22 luglio 2022 per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2022: Sagittario

Cari sagittario, non siete del tutto soddisfatti della vostra relazione, cercate di chiarirvi le idee. Sul lavoro arrivernno promozioni dopo il periodo estivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2022: Capricorno

Cari capricorno, c'è un po' di confusione nella vostra vita da tutti i punti di vista. Forse, in amore, sarebbe meglio stare da soli per un po' e, sul lavoro, cercate di capire cosa volete davvero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2022: Acquario

Cari acquario, siete in dubbio in amore ma presto capirete cosa fare. Sul lavoro vi state impegnando ma volevate altro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2022: Pesci

Cari pesciolini, voi siete degli inguaribili romantici e ciò che desiderate di più nella vita è l'amore che, adesso, è al top. Sul lavoro siete molto impegnati ma bisogna stringere i denti.