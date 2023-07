Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, non state mai fermi di carattere ma in questi giorni siete particolarmente agitati per diversi motivi, soprattutto per questioni di denaro. Giove tocca il settore delle finanze quindi c'è qualche contenzioso da mettere a posto. Incontri e occasioni sono in primo piano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2023: Toro

Cari toro, in questo periodo complesso è normale essere preoccupati per vicende di vita privata. Arrivano belle notizie anche se Mercurio è ancora contrario. Le situazioni vissute di recente hanno portato a una crescita personale e professionale. In amore attenzione massima.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, le conferme sono dietro l'angolo per l'amore ma sul lavoro ci sono ritardi. State uscendo da settimane conflittuali. Le storie d'amore che nascono ora sono intriganti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2023: Cancro

Cari cancro, arriva un lieve malumore che confina in un'agitazione. Ci sono persone che non vi danno tregua. Chi ha vissuto un cambiamento non è del tutto sereno adesso. Bisogna mettere a posto questioni economiche.



