Oroscopo Paolo Fox oggi 22 maggio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 maggio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 maggio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 maggio 2022: Ariete

Cari ariete, oggi è una giornata da dedicare all'amore. Sul lavoro dovrete tirare fuori le vostre doti diplomatiche per evitare litigi con colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 maggio 2022: Toro

Cari toro, in amore state attenti perché oggi si rischia il litigio. Sul lavoro affidatevi alla vostra ironia e vedrete che tutto andrà per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 maggio 2022: Gemelli

Cari gemelli, questa domenica è ideale per vivere i sentimenti al massimo, cercate di fare qualcosa di bello con la vostra metà. Sul lavoro se siete dei creativi avrete una giornata fortunata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 maggio 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore potrebbero esserci dissapori, soprattutto con qualcuno dell'ariete, capircorno e bilancia. Sul lavoro aspettatevi belle novità entro giugno.



