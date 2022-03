Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 marzo 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2022: Ariete

Cari ariete, in amore non sta andando malissimo, anzi sono buone le coppie con bilancia e capricorno. Per quanto riguarda il lavoro, siete pieni di carica positiva grazie a Saturno che vi dà una bella spinta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2022: Toro

Cari toro, in amore dovreste fare un po' di attenzione in più perché la luna oggi è opposta. Sul lavoro chi cerca più indipendenza dovrò fare i conti con il passato prima di iniziare un nuovo percorso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2022: Gemelli

Cari gemelli, oggi potrete risolvere un problema d'amore e non è cosa da poco. Sul lavoro sta per arrivare una bella soluzione quindi trovate il coraggio di rialzarvi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore il cielo promette bene con la luna dalla tua parte. Arrivano novità sentimentali e sul lavoro è un ottimo periodo con un cielo che parla di grandi conquiste.



