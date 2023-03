Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 marzo 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2023: Ariete

Cari ariete, questo è un bel momento per i sentimenti che possono spiccare il volo. Bene se frequentate qualcuno della bilancia o del capricorno. Per quanto riguarda il lavoro continua l'ondata di fortuna grazie a Saturno che protegge e regala voglia di fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2023: Toro

Cari toro, in questa giornata meglio stare un po' attenti in ambito sentimentale perché potrebbero esserci discussioni. Per quanto riguarda il lavoro se cercate più indipendenza dovrete impegnarvi molto e mettere un punto sul passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2023: Gemelli

Cari gemelli, in questa giornata riuscirete a risolvere tutto ciò che in amore, finora, non stava funzionando. Sul lavoro arrivano soluzioni e anche una bella voglia di andare avanti e reagire alle difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2023: Cancro

Cari cancretti, bello questo momento per l'amore con la luna che protegge la sfera sentimentale e rende più emotivi che mai. Sul lavoro è un periodo ottimale per ottenere qualcosa in più ma attenzione a non cadere nelle provocazioni di qualche collega.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 22 marzo 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione