Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2024, le previsioni segno per segno

oscopo Paolo Fox oggi22 marzo 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 marzo 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, nuova amicizie possono diventare qualcosa di più. Troverete la forza necessaria per costruire qualcosa di importante e bello e anche per mandare a quel paese e dare un definitivo stop a persone fastidiose che frenano il vostro entusiasmo e il vostro spirito di iniziativa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2024: Toro

Cari toro, guiardate sempre avanti perchè molte difficoltà sono ormai alle spalle, marte non è più contrario, e anche se sono rimaste aperte dispute e questioni in ballo da affrontare questo giove aiuterà e per questo dovete guardare con ottimismo avanti. Possibilità di cambiare vita, è un momento in cui tanti nodi vengono al pettine: se qualcosa finisce è perchè è giusto così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, questo è un periodo di burrasche dal punto di vista delle relazioni: siete alle prese con conflitti famigliari , affettivi. Questa venere nervosa dice che, se siete coppie di lunga data dovete trovare il modo di essere più stabili, se invece siete coinvolti in un rapporto che non porta da nessuna parte vi dice: basta perdere tempo!

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, anche oggi per voi i sentimenti sono in primissimo piano. Questo è un cielo fatto per amare, anche il fine settimana che inizia sarà davvero bellissimo per l'amore. Vi anticipo che nei primi giorni di aprile sul lavoro dovrete affrontare una trattativa lunga, ma se lotterete vincerete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2024: Leone

Cari Leone, avrete sempre più passione e fiducia nel guardare avanti. Questo cielo a breve diventerà splendido per le vostre iniziative in amore, ma per ora siete in attesa di eventi. Per quanto riguarda i soldi siete alle prese ancora con una situazione delicata, guardate al futuro perchè a breve troverete le soluzioni che cercate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, venere è opposta, ma in questi giorni l'amore non va non solo a causa delle stelle, ma perchè siete davvero molto presi dal lavoro perchè il cielo in questo senso è importante e vi spinge a impegnarvi e a darvi da fare. Siete anche alle prese con questioni relative a proprietà, alla casa o a dispute tra parenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, questa che state attraversando è una fase di grande trasformazione ma per ora a dominare è il nervosismo. Avrete le riconferme di cui sentite il bisogno solo da giugno in poi ma fino ad allora tutto è rimescolato. Da che parte sta andando il cuore? Fatevi questa domanda e agite di conseguenza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, se ci sono problemi di amori, di amicizie che vi creano tensioni, disagi o malesseri vanno affrontati, e le persona che vi fanno male devono essere allontanate. Se siete single sfruttate venere per incontri passionali senza impegno, e non esagerate con le polemiche: siete a volte esageratamente attenti ai perticolari ma avete cuore grande.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, chi vuole bloccarvi, rallentare le vostre iniziative e sopratutto indirizzarvi in qualche modo fa sempre una brutta fine. Voi siete delle persone responsabili ma odiate sentirvi dire cosa devete fare, in amore in questo momento non rtirate troppo la corda e non rinfocolate reciproche accuse.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno,al momento state attraversando una fase di grande forza e dovreste approfittarne per studiare strategie vincenti. Nei primi giorni di aprire invece arrivano discussioni, dubbi e difficoltà, preparatevi a combattere e lottare. Le relazioni che nascono in questo momento possono diventare importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2024: Acquario

Cari acquario, oggi la luna non è storta e voi avete un umore migliore e recuperate anche energia fisica. In questo cielo per voi il tema dominante è quello della casa casa: trovare luogo accogliente, ristrutturazioni, traslochi. Le stelle premiano l'intraprendenza di hci ha il coraggio di buttarsi senza troppi indugi nelle cose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2024: Pesci

Cari Pesci, periodo importante di scelte sul lavoro, attenzione con gemelli e sagittario, prudenza in amore perchè può nascere gelosia con il segno dello scorpione.