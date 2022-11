Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 novembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2022: Ariete

Cari ariete, oggi l'amore può finalmente riprendere quota e ragalare tante emozioni. Sul lavoro attenzione a scegliere bene gli accordi e i dettagli delle nuove collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2022: Toro

Cari toro, il cielo di oggi è molto interessante per i single del segno e porta belle occasioni di incontro. Sul lavoro buone chance per chi ha voglia di avere qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in questa giornata ci sarà il rischio di alzare un po' troppo la voce, attenzione. Sul lavoro meglio stare attenti a non provocare troppo i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore c'è un po' di nervosismo quindi massima attenzione con il partner. Sul lavoro aspettatevi nuove proposte.



