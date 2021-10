Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore potrete vivere nuove emozioni, specialmente con qualcuno del segno dei gemelli o del leone. Sul lavoro, invece, mantenete la calma e non fate scelte troppo azzardate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2021: Toro

Cari toro, attenzione alla fine di questo mese perché se siete indecisi sulla vostra relazione potreste tornare a farvi qualche domanda. Per quanto riguarda il lavoro i part time hanno bisogno di maggiori garanzie economiche quindi, avanzate le vostre richieste.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, se avete a cuore qualcuno meglio non tirare troppo la corda perché potrebbe spezzarsi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, state aspettando una risposta che tarda ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, se la vostra relazione è nata da poco allora l'intesa con il partner potrebbe crescere a dismisura. Sul lavoro è il momento giusto per chiedere quell'aumento che tanto desiderate.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 22 ottobre 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione