Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 ottobre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2022: Ariete

Cari ariete, cercate di non spendere tutto il vostro tempo a lavoro, vivete anche l'amore che, alla fine dei conti, è la cosa più importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2022: Toro

Cari toro, avrete modo di recuperare un po' di tranquillità in amore. Sul lavoro sarebbe meglio analizzare anche il prorpio di comportamento e non solo quello degli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2022: Gemelli

Cari gemelli, se siete in coppia da tanto tempo dovreste dovreste pensare se siete davvero felici o meno. Sul lavoro c'è una questione da risolvere ma meglio aspettare la prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore è meglio chiarire subito cosa non va e sul lavoro finalmente arrivano belle notizie e novità.



