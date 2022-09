Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 settembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2022: Ariete

Cari ariete, l'amore procede alla grande e con il supporto della luna riuscirete a vivere bellissime emozioni. Per quanto riguarda il lavoro sarebbe meglio non voler bruciare le tappe.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2022: Toro

Cari toro, cercate di fare un passo alla volta in amore e sul lavoro non mancheranno le occasioni di crescita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, è arrivato il momento di aprirsi a nuove relazioni e lasciarsi il passato alle spalle. Sul lavoro siete in attesa di qualche novità che arriverà molto presto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2022: Cancro

Cari cancretti, siete un po' confusi in amore ma dovete cercare di capire per chi batte il vostro cuore. Sul lavoro sentite di non avere più punti di riferimento ma non spaventatevi per questo.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 22 settembre 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione