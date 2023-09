Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 settembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2023: Ariete

Cari Ariete, avete voglia di fare cose nuove e tuffarvi in nuove avventure dal punto di vista lavorativo. Bello questo venerdì per il lavoro ma non tanto per l'amore che, forse, non è proprio la vostra priorità al momento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2023: Toro

Cari Toro, vi sentite un po' sottotono in questi ultimi giorni e il cambio di stagione non aiuta molto a rimettersi in forze ma bisogna avere pazienza e dedicare un po' di tempo al proprio benessere. Non è il momento ideale neanche per l'amore questo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2023: Gemelli

Cari Gemelli, vi sentite un po' bloccati nell'ultimo periodo come se non riusciste a ritrovare la giusta energia per fare le cose. Meglio non fissarsi troppo, però, riprenderete quota un po' alla volta perché piano piano la fortuna aumenterà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2023: Cancro

Cari Cancro, state vivendo un periodo un po' particolare dove le cose non stanno funzionando al meglio ma allo stesso tempo non sono neanche disastrose. Attentete giornate migliori e intanto godetevi questo weekend al massimo. In amore bisogna ritrovare un po' di intimità.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 22 settembre 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione