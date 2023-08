Oroscopo Paolo Fox oggi 23 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, l'inizio settimana è favorevole - soprattutto in amore - grazie ad una favorevole Venere. Bisogna invece ragionare e fare chiarezza in ambito lavorativo e guardare il futuro con ottimismo. Nelle ultime settimane avete accumulato un po' di stanchezza, ma adesso è possibile intraprendere la strada per il riscatto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 agosto 2023: Toro

Cari toro, indecisioni e tensioni sono all'ordine del giorno. Qualcuno dovrà affrontare questioni patrimoniali, altri sentono il peso delle responsabilità lavorative. Avete fatto molto per ottenere dei risultati, ma non tutti vi hanno supportato. I progetti chiedono qualche mese per essere sviluppati al meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, dato che le giornate di domani e di giovedì sono segnate da una Luna in opposizione, è fortemente raccomandabile di risolvere oggi eventuali problemi in campo sentimentale. Sul lavoro ci sono ritardi che vi rendono perplessi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, il consiglio principale è quello di muoversi con cautela: la giornata può essere interessante, ma alcune piccole tensioni negli ultimi tempi hanno avuto la meglio e l'umore vive di alti e bassi. Al momento sarebbe inopportuno non essere sinceri con il partner: si rischierebbe di precipitare.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 23 agosto 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione