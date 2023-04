Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 aprile 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2023: Ariete

Cari ariete, l'amore vi vorrebbe un po' più presenti e intraprendenti, non fate fare sempre tutto al partner. Sul lavoro bisogna mantenere la parola data e portare a termine tutti i progetti entro la data stabilita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2023: Toro

Cari toro, questa giornata vi farà rendere conto che per avere una relazione seria ci vuole un grande impegno. Sul lavoro siete un po' preoccupati ma con la giusta calma riuscirete a fare tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2023: Gemelli

Cari gemelli, in amore siete pieni di energie e voglia di fare quindi organizzate qualcosa di bello con il partner. Sul piano professionale c'è aria di successi quindi andate avanti così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2023: Cancro

Cari cancro, finalmente arrivano belle emozioni e anche qualche soddisfazione in amore, sembra proprio abbiate trovato la persona giusta. Sul lavoro avete come la sensazione di poter contare solo sulle vostre forze. Attriti con i colleghi.



