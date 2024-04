Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 23 aprile 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo inizio di nuova settimana? Questo martedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, martedì 23 aprile 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata. E, come sempre, tenete bene a mente il prezioso consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete e poi, non credete ma verificate! E ora scopriamo nel dettaglio cosa ci riservano le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, buon martedì.Possiamo parlare di una situazione stancante per voi in questo 23 aprile, perchè la luna oggi è opposta. Vuol dire che la giornata sarà segnata da porta piccoli dubbi e piccoli disturbi. Recuperate energie e cercate di ritagliarvi qualche momento di traqnuillità contro lo stress.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2024: Toro

Cari toro, oggi puntate sulla prima parte della giornata che vi sarà favorevole, perchè poi la luna cambierà. Ci sono state tante tensioni nell'ultimo periodo, questioni che vi hanno messo a dura prova, cambiamenti, ma a maggio arriveranno le grandi decisioni e l'appoggio delle stelle per ripartire alla grande.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, in questo vostro cielo non manca la voglia di fare, nei prossimi due mesi vedo grandi svolte per i cuori solitari sopratutto per coloro che vengono da recenti delusioni: basta guardarsi indietro, apritevi alle nuove occasioni che stanno per arrivare. Occupatevi delle carte in sospeso, attenzione alle questioni legali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, partite svantaggiati oggi, c'è nell'aria una certa agitazione causata da discussioni nell'ambito di lavoro. Evitate altri scontri, perchè venite già da giornate complicate e da un braccio di ferro che dura da settimane. Nonostante ci siano ancora difficoltà, a breve tutte le tensioni si scioglieranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2024: Leone

Cari Leone, la parte migliore della giornata di martedì 23 aprile, per voi è la mattina, nel pomeriggio cambia la luna e vi porta ripensamenti, ma non vi fate prendere la mano dal rimuginare e non cercate confronti che potrebbero diventare scontri polemici, sopratutto in amore e in famiglia. Stasera non agitate le acuqe.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, saturno e marte vi hanno posto un limite, uno stop, avete detto basta a un lavoro, a un ruolo, a persone tossiche, state tagliando i rami secchi come vi incoraggiano a fare le stelle, ma non è una cosa facile nè piacevole. State reagendo di insofferenza, ma nuove prospettive si stanno già aprendo davanti a voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, oggi in questo martedì siete a forte rischio di intolleranza, impazienza, tenetevi lontani dalla persone che creano inutili conflitti, non accettate cose che non vi vanno solo per insicurezza. Fatevi sentire ma non cadete nelle trappole di chi vuole farvi innervosire. Prudenza e attenzione alla forma fisica..

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, oggi avete la luna nel segno e questa è una buona notizia, ma per voi la giornata di martedì 23 aprile rimane segnata dall'incertezza e dall'agitazione:siete in attesa di risposte che non arrivano, nervosi perchè in arrivo c'è una prova, un esame che vi stressa, ci vorrebbe una persona con cui confidarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, questo cielo è ancora carico di promesse per voi e dovete impegnarvi per sfruttare queste belle stelle. Gli astri vi portano in particolare grandi idee, nuove soluzioni per il lavoro, possibilità di guadagnare più soldi, ma dovrai fare i conti con qualcuno che ti intralcia il cammino, o con te stesso

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, questo di oggi 23 aprile è per voi un cielo utile per fare grandi scelte. Non guardare a chi vi mette i bastoni fra le ruote, guardate avanti. State aspettando risposte,sembra tutto complicato, ma le stelle sono dalla vostra parte con tutta la luce e la forza di questo sole favorevole. Maggio sblocca tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, in amore non esponetevi troppo, ora può esserci una grande passione ma anche una grande illusione. Se vivete un legame asfissiante dovete tagliare, sul lavoro oggi c'è il rischio di dover fare a braccio di ferro. Contate dieci volte prima di parlare e portate pazienza, non cadete nelle trappole polemiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci, per voi questo è un quadro astrale molto importante, non vi manca la grinta, usatela attivamente e non per fare la vittima o ricriminare. In amore mettetevi in gioco, grande ottimismo, evitate di crogiolarvi nelle vostre malinconie.