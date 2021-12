Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, oggi la luna è dalla vostra parte anche se non sarà facilissimo fare pace con il partner. Sul lavoro avete una grande voglia di cambiamento ma per questo bisogna pazientare ancora un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2021: Toro

Cari toro la giornata è un po' agitata quindi sarebbe meglio fare le cose con calma in amore. Sul lavoro, invece, ottimo periodo per i liberi professionisti e il 2022 sarà un anno pieno di sorprese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, se avete qualcosa da dire al partner, fatelo subito! Sul lavoro meglio non farsi prendere dall'eccessiva stanchezza che potrebbe far saltare qualche progetto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore dovreste essere molto cauti perché l'opposizione del sole si farà sentire. Sul lavoro attenzione perché potrebbero esserci proposte non proprio chiare.



