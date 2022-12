Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, questo non è il momento migliore per l'amore quindi per adesso siate pazienti e godetevi amici e famiglia. Sul lavoro chiudete gli ultimi progetti e poi dedicatevi al solo relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2022: Toro

Cari toro, aspettatevi qualche sorpresa d'amore in questi giorni di festa e sul lavoro non abbiate troppi pregiudizi, lasciatevi sorprendere dal comportamento dei vostri colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore bisogna lasciarsi andare quando ci sono di mezzo emozioni forti. Sul lavoro tutto procede bene ma adesso pensate a prendervi una pausa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, è arrivato il momento di guardare al presente e godervi chi avete affianco. Sul lavoro attenzione a qualcuno che potrebbe invidiarvi e parlare male dietro le spalle.



