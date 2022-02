Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 febbraio 2222 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2022: Ariete

Cari ariete, in questa giornata il pomeriggio sarà migliore della mattina per i sentimenti. Dal punto di vista lavorativo arrivano belle proposte da non sottovalutare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2022: Toro

Cari toro, c'è qualcosa che non sta funzionando in amore e il vostro umore ne sta risentendo. Sul lavoro bisogna fare molta attenzione perché ci sono contrasti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2022: Gemelli

Cari gemelli, oggi l'amore non va benissimo con tanti dubbi che tornano a fare capolino nella vostra mente. Il lavoro procede a rilento ma è tutta colpa della luna opposta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2022: Cancro

Cari cancretti, le prime ore del giorno regalano belle emozioni e se in amore ci sono stati problemi bisognerebbe risolverli. Sul lavoro va meglio ma le novità arriveranno in Primavera.



