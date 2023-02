Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 febbraio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2023: Ariete

Cari ariete, questa giornata è un po' particolare quindi attenzione perché vi sentirete divisi tra due stati d'animo, la voglia di fare e l'agitazione. Sul lavoro, però, arrivano buone notizie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2023: Toro

Cari toro, oggi la voglia di portare avanti i propri progetti è forte quindi avanti con questa grinta. Solo alcuni dettagli su contratti o modalità di collaborazione dovranno essere rivisti. Bene anche l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2023: Gemelli

Cari gemelli, in questa giornata c'è un po' di confusione e instabilità in amore. Sul piano lavorativo la vera svolta arriverà con l'inizio di marzo con decisioni da prendere e grandi cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2023: Cancro

Cari cancretti, in questa giornata siete abbastanza agitati ma niente paura, è solo un momento passeggero. Non riversate la rabbia interiore nella vita privata, piuttosto sfruttatela per dare di più sul lavoro.



