Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 gennaio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2022: Ariete

Cari ariete, in amore potreste risentire di un po' di stanchezza forse dovuta anche a qualche problema di famiglia. Sul lavoro è arrivato il momento di fare una scelta. Non abbiate paura di seguire il vostro istinto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2022: Toro

Cari toro, l'amore procede bene, soprattutto per le coppie che puntano a una certa stabilità. Sul lavoro ci sono problemi che vanno risolti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, il cielo di oggi favorisce le emozioni e per i single del segno arrivano nuovi incontri. Sul lavoro ci sono cambiamenti in arrivo, soprattutto per i più giovani.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2022: Cancro

Cari cancro, l'amore in questa giornata non sarà illuminato dalle stelle quindi cercate di non peggiorare le cose con il malumore. Sul lavoro attenzione perché qualcuno potrebbe crearvi problemi.



