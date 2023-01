Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 gennaio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2023: Ariete

Cari ariete, bello questo lunedì per vivere l'amore al massimo e fare programmi per il futuro. Per quanto riguarda il lavoro tutto procede bene nonostante le tante cose da fare e lo stress.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2023: Toro

Cari toro, in questa giornata potrete verificare la tenuta della vostra relazione. Apritevi con il partner perché è la giornata giusta per farlo. Sul lavoro arrivano nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2023: Gemelli

Cari gemelli, bella questa giornata per i sentimenti e per quanto riguarda il lavoro attenzione a non farsi prendere da troppe ansie altrimenti rischiate di fare errori solo a causa del nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2023: Cancro

Cari cancretti, in amore attenzione perché potrebbero esserci problemini con il partner. Sul lavoro potrebbero esserci malintesi con i colleghi.



