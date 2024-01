Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 23 gennaio 2024. Come andrà questa giornata di inizio settimana per i segni di aria, acqua, fuoco e terra?Quali sono i segni più fortunati e quelli che faranno più fatica e dovranno agire in modo più prudente in questo martedì? A svelarlo, come ogni mattina sulle frequenze di Lattemiele sono le previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali firmate dall'astrologo più amato d'Italia. Cosa ci aspetta in questa nuova giornata secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 23 gennaio 2024? Scopriamolo nei dettagli, con le previsioni segno per segno su amore, soldi, lavoro, fortuna. E ricordate di seguire sempre il consiglio dell'astrologo: scoprite il vostro oroscopo, leggete e poi, verificate le previsioni!

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, questa per voi è già una stagione di cambiamenti, che a giugno diventeranno ancora di più profondi e importanti, perciò sarebbe utile iniziare a pensare ora quale direzione nuova volete dare alla vostra vita.. Provate intanto a divertirvi perchè avete troppe preoccupazioni in testa e vi serve ritrovare un pò di leggerezza. Niente fretta nelle decisioni, agite con calma.



Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2024: Toro

Cari toro, per voi è importante recuperare serenità in amore. A scegliere e decidere cosa fare dovete essere voi: tagliare una relazione che ormai vi sta stretta o cercare di recuperare un rapporto importante, riflettete e poi agite di conseguenza. In questo momento i consigli, anche quelli professionali, si riveleranno preziosi,quindi se servono chiedeteli. Molto favoriti i giovani e chi ha a che fare con nuove iniziative.



Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, il cielo scontroso finalmente è passato, ora i pianeti tornano a essere più positivi e torna la voglia di divertirsi e mettersi in gioco, evitate di concentrarvi solo sulle preoccupazioni che ancora vi affannanno, e non esagerate nel caricarvi di impegni e doveri.



Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, un cielo particolare per voi, dove arrivano alcune opposizioni che potrebbero creare qualche ostacolo. Voi siete il segno del passato, quindi in questi giorni avete la tentazione di guardarvi indietro e di tornare sui vostri passi, sopratutto in amore: sarete tentati di cercare persone che non sentite da tempo e non sempre si rivelerà una buona idea. Clima guerriglia sul lavoro, muovetevi con prudenza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2024: Leone

Cari leone, c'è un piccolo grande successo in arrivo. Questo per voi è certamente un periodo stressante anche perchè arrivano cambiamenti. Momento buono per fare anche piani d'amore, pensare a una convivenza, un matrimonio, mettere su famiglia. Non siate troppo orgogliosi con chi vi vuole solo sostenere.



Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2024: Vergine

Cari Vergine, questo è un cielo molto importante per voi, in molti campi della vostra vita: per il lavoro, per gli affari, per liberarvi di un peso,per affrontare i necessari tagli alle spese, per cambiare in meglio il vostrostile di vita prendendo abitudini più sane e pensando di più al vostro benessere, insomma le stelle vi sostengono in questo momento e vi promettono una buona ripresa dopo un periodo pesante che ormai è alle spalle.



Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, un pò di tensione c'è nel vostro cielo, non si può negare. Per avere successo bisogna esporsi, valorizzare le vostre competenze, il vostro apporto, ma attenzione a non stranire un capo. Vi state facendo valere, cercando di ottenere le gratificazioni che meritate e che secondo voi vi sono negate sul lavoro, e questo può creare tensione.



Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, per voi torna il desiderio di amare, quindi bastra con i soliti giri, i soliti amici. Impegnatevi ad ampliare le vostre prospettive, i vostri interessi e le vostre conoscenze. Muovetevi, fate cose, mettetevi in viaggio e sarete ripagati perchè gli incontri che farete in questo periodo si riveleranno promettenti e interessanti.



Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario oggi le,tensioni nascono da persone che vi sono vicine e vi chiedono costanti rassicurazioni. Voi odiate un amore che sia troppo possessivo, avete un modo vostro di stare vicino a chi vi sta a cuore, ma a volte potete avere a che fare con persone che hanno bisogno di sicurezze diverse rispetto a quelle che pensate di dare voi



Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2024: Capricorno

Cari Capricorno, il cielo più bello e veramente importante, in questo momento ce l'avete voi. Potete permettervi di guardare al futuro con ottimismo, anzi, con entusiasmo e dovete mettervi al lavoro su progetti a cui tenete e sopratutto in cui credete, perchè niente è impossibile in questo momento. Ottimo anche il momento che state vivendo in campo sentimentale



Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, in questo momento la situazione del vostro cielo risulta particolarmente interessante nel campo dell'amore, dove c'è possibilità di rinsaldare un rapporto che ne ha bisogno. Anche per i cuori solitari queste stelle sono piene di promesse e, entro la fine di febbraio sono possibili incontri fortunati.



Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, in arrivo una buona notizia, anche in ambito domestico, in famiglia le cose vanno pian piano migliorando. Ricorda sempre che la gelosia rischia di essere un'arma a doppio taglio,voi volete maggiore sicurezza e attenzioni da chi vi vuole bene, ma cercate di non risultare troppo asfissianti.