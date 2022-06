Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 giugno 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2022: Ariete

Cari ariete, se siete single è arrivato il momento di uscire e fare la prima mossa. Sul lavoro attenzione a non riempirvi di attività e cose da fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2022: Toro

Cari toro, in questo periodo non siete tanto aperti all'amore ma non chiudetevi troppo in voi stessi. Sul lavoro sembra tutto più difficile del solito ma presto riuscirete a trovare un equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2022: Gemelli

Cari gemelli, che gran bisogno d'amore che avete! Cercate di trovare la persona giusta per condividere momenti speciali. Sul lavoro arrivano le soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2022: Cancro

Cari cancretti questa giornata è particolarmente stancante dal punto di vista emotivo ma niente paura, presto andrà meglio. Sul lavoro attenzione alle spese di troppo.



