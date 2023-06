Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 giugno 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2023: Ariete

Cari ariete, in amore avete bisogno di capire che piega sta prendendo la vostra relazione e chiarire ciò che non funziona con il partner. Sul lavoro è arrivato il momento di revisionare tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2023: Toro

Cari toro, attenzione in amore perché con Venere contraria ci saranno un po' di incomprensioni. E attenzione anche al possibile ritorno di qualche ex. Sul lavoro ci sarà qualche ostacolo da superare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2023: Gemelli

Cari gemelli, la giornata di oggi è un po' delicata per l'amore, soprattutto per chi ha vissuto una crisi di recente. Ci vuole pazienza. Sul lavoro, invece, aspettatevi delle belle notizie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2023: Cancro

Cari cancretti, arriva un bel weekend pieno di novità e voglia di fare. Chi lavora in ambito creativo è favorito ma cercate di ritagliarvi un po' di tempo per voi stessi, almeno nel fine settimana.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 23 giugno 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione