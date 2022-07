Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 luglio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2022: Ariete

Cari ariete, in amore dovreste dare più ascolto alle esigenze del partner e non pensare sempre solo alle vostre. Sul lavoro non fatevi prendere dal nervosismo di fare tutto di fretta, meglio essere calmi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2022: Toro

Cari toro, l'amore procede bene e i single potrebbero anche avere qualche flirt. Sul lavoro aspettatevi belle proposte. Non è il momento di fermarsi da di battere il ferro finché è caldo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2022: Gemelli

Cari gemelli, bella questa giornata per i sentimenti. Arrivano nuovi incontri interessanti e chi è in coppia avrà una conferma della validità del rapporto. Sul lavoro esponete le vostre idee.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2022: Cancro

Cari cancretti, la determinazione è tanta e non avete più paura di scegliere per voi. Questo è un grande traguardo. In amore farete chiarezza nel cuore e sul lavoro vi rimetterete in gioco.



