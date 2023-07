Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, il mese che si avvia alla conclusione è per voi importante. L'amore, innanzitutto, favorito da Venere: non solo per consolidare storie in corso ma anche, per i single, può essere favorevole avviare una storia. Bisogna non concedere troppo a coloro che vi hanno tradito in ambito lavorativo e può essere il momento ideale per riavviare attività e progetti che si sono un po' arenati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2023: Toro

Cari toro, al momento siete in attesa su più fronti di risposte o segnali: bisogna pazientare soltanto un altro po', ma nel corso del mese di agosto dovrebbero esserci dei significativi segnali. Nel corso degli ultimi tempi possono esserci state incomprensioni in ambito familiare o amoroso: la raccomandazione è quella di agire con cautela e non essere troppo netti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, l'odierna giornata è favorevole per fare il punto della situazione del versante economico e professionale: alcune mansioni possono presto cambiare, modificando, magari, eccessivi carichi che ritieni ingiusti. Concedete la giusta attenzione alle persone che vi vogliono bene e sarete ripagato. In particolar modo, Venere vi donerà emozioni in campo amoroso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2023: Cancro

Cari cancro, questi giorni possono apparire un poì piatti e privi di emozioni. Per i single è consigliabile attendere prima di farsi avanti, ma in assoluto sarebbe opportuno non fare gesti affrettati o imbastire inutili discussioni. A partire dal 26 luglio il vento potrebbe finalmente essere favorevole.



