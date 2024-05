Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questo giovedì scoprendo tutte le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2024 che tipo di giornata ci aspetta? Quali sono, tra i dodici segni zodiacali, quelli più amati dalle stelle in questo giorno 23 maggio 2024? Per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo alle previsioni astrologiche con l'oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più amato dagli italiani, tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla giornata appena iniziata. Ecco dunque le previsioni astrologiche per oggi, giovedì 23 maggio 2024, per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2024: Ariete

Cari ariete, inizia per voi un periodo di grande forza e fortuna, mercurio spinge al massimo le buone idee, quindi se avete un progetto in cui credete dedicatevi a farlo funzionare. Questa venere regala tanta fortuna per i cuori solitari

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2024: Toro

Cari toro, in questo momento sono per voi importanti gli incontri, sopratutto quelli di lavoro. Mercurio vuole che vi concentriate sulle finanze, accordi, collaborazioni, investimenti, tutto quello che ha a che fare con i soldi. In arrivo per voi anche l'energia di marte

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2024: Gemelli

Cari gemelli, da oggi arriva nel vostro segno una splendida venere che vi regala l'amore, sia in coppia, sia per chi vuole limitarsi a vivere una complicità speciale, o un'avventura di una sera, Giove in arrivo tutto da sfruttare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2024: Cancro

Cari cancro, basta guardare al passato, e ve lo diciamo, in particolare per quanto riguarda l'amore. Ora è un momento in cui le stelle dicono che dovete socializzare, dovete uscire e frequentare gente, anche per lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2024: Leone

Cari leone, finalmente un cielo non più comnflittuale: le stelle hanno cambiato verso e voi ne potete essere felici. Basta complicazioni, ritardi e acciacchi fisici, si riparte finalmente con il lavoro e si torna la stabilità economica, ottimo anche l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2024: Vergine

Cari vergine, tante dissonanze planetarie portano preoccupazioni, per lavoro, casa, figli. E' molto grande in questi giorni il richio di conflitti, cercate di programmare tutto quello che dovete fare di più importante e cercate di circondarvi di persone affidabili perchè qualcuno potrebbe tramare nell'ombra.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2024: Bilancia

Cari bilancia, questo è un bellissimo cielo per voi, finalmente! Basta ricadere negli errori del passato, c'è anche possibilità di ripartire a livello economico, se siete delusi dall'amore sappiate che venere vi ridà il maltollto, la vostra rivincita è a portata di mano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2024: Scorpione

Cari scorpione, sentite che l'aria è cambiata e siete pronti a ritrovare stimoli, desideri, passioni. I conflitti delle ultime settimane vanno cancellati e dimenticati, andate oltre: ritroverete la stabilità nel lavoro e soldi perduti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2024: Sagittario

Cari sagittario,tante opposizioni dei pianeti in questo cielo portano nuove difficoltà da affrontare, c'è chi è alle prese con un' amarezza in amore o con altre delusioni che riguardano i rapporti. C'è il rischio di polemiche che vanno evitate, in questo momento è difficile la comprensione reciproca in coppia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2024: Capricorno

Cari capricorno, siete ancora tanto presi dal lavoro, il che per voi non è una novità, qualche tensione nel weekend, parlate ora perchè sabato e domenica vi converrà tenere un basso profilo. Tante occasioni saranno alimentate da nuovi contatti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2024: Acquario

Cari acquario, finalmente va meglio. Venere e mercurio sono in aspetto intrigante e vi portano un nuovo amore, oppure potete rivbvitalizzare un rapporto di lunga data. Buone notizie in arrivo, anche se volete cambiare lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2024: Pesci

Cari pesci, attenzione alle parole di troppo. Siete tentati di chiudere un legame, di scontrarvi sul lavoro, il vostro cielo è conflittuale ma voi mantenete la calma, siate prudenti, e non riversate le problematiche e le tensioni lavorative nel rapporto di coppia.