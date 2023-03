Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 marzo 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2023: Ariete

Cari ariete, bella questa luna che vi regala tante nuove opportunità in amore e anche la possibilità di chiarire con il partner qualche vecchio malinteso. Sul lavoro c'è la possibilità di fare di più e anche di cambiare qualcosa che inizia a starvi stretto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2023: Toro

Cari toro, questa giornata è ideale per l'amore e ci sarà modo di vivere belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano delle svolte decisive, attenzione solo a qualche possibile contesa legale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2023: Gemelli

Cari gemelli, attenzione a questa luna dispettosa che porta qualche piccolo problema nella vostra vita. Sul lavoro ci saranno questioni economiche da affrontare. Non abbiate paura di chiedere aiuto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2023: Cancro

Cari cancretti, in amore è arrivato il momento di esporsi, soprattutto se c'è qualcuno che vi piace. Sul lavoro arrivano nuovi progetti e nuovi stimoli. Godetevi il momento fortunato.



