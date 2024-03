Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo anche questa mattina l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 23 marzo 2024. Cosa hanno in serbo le stelle per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Quali energie la nostra giornata? Quali sono i segni zodiacali più fortunati del giorno e quali, invece, quelli che faticheranno di più e dovranno essere più cauti in questo sabato? A queste e ad altre domande, come ogni mattina sulle frequenze di Radio Lettemiele, rispondono le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 23 marzo 2024. Scopriamo dunque nei dettagli cosa aspettarci segno per segno per amore, lavoro, soldi, fortuna nella giornata di oggi, secondo l’astrologo più amato dagli italiani, e ricordate: leggete e poi, come sempre, verificate!

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, buon fine settimana. Penso che questa situazione astrologica sia per voi di rinnovamento totale. La vostra vita sta cambiando su tutti i fronti, intanto sicuramente in questi giorni recupererete forma fisica e ritroverete le energie che vi servono. Vi renderete presto conto che, se vi date da fare, i vostri obiettivi sono tutti raggiungibili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2024: Toro

Cari toro, questo per voi continua ad essere un anno di grande intensità. Giove nel segno rappresenta anche giustiza e legge, marzo è stato faticoso e difficle ma apre nuovi orizzonti con la depurazione di cose negative da lasciare andare, un passaggio necessario per iniziare il vostro nuovo percorso. Basta mettere una toppa, la svolta vera è l'accettazione cambiamento

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, oggi avrete molte provocazioni da schivare, e pure qualche impegno da scaricare, se possibile. Molte coppie di lunga data che in queste settimane hanno affrontato tante difficoltà ora arivano a un chiarimento definitivo. Non trascinate amori ormai ala frutta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, non aspettate aprile per agire perchè le strelle vi spronano a farlo e rendono fortunate le vostre scelte ora, in questo momento., Accettate le belle proposte che arrivano, valutate attentamente quelle che vi mettono dubbi e, se potete, in tutto questo, programmate anche un bel weekend, tanti pianeti vi sostegnono, e vi regalano tanto romanticismo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2024: Leone

Cari Leone, la seconda parte dell'anno sarà molto importante per voi, e vi permetterà di realizzare tutti i vostri più grandi progetti. Al momento consiglio ancora molta attenzione con i soldi, non sprecateli in modo superficiale, cercate di portare avanti una gestione oculata delle vostre finanze. Il cielo spinge questioni di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, questo per voi è un periodo tumutuoso ma interessante. Voi state male quando non avete niente da fare o da pensare, anche le preoccupazioni portano vitalità e movimento nelle vostre giornate. Se avete bisogno di un aiuto specializzato, consigliatevi con chi ne sa di più. In amore si recupera piano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, ci avviciniamo a un aprile particolare per voi, in questo momento discutete un pò con tutti, ,fate fatica a condividere e a comprendere, non riuscite più a mettervi nei panni degli altri. Siete stanchi di rinunciare alle vostrre ragioni, ora siete in fase di ribellione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, l'amore torna ad essere interessante e anche in questo fine settimana gli incontri si riveleranno molto piacevoli, avrete anche buone intuizioni da seguire. C''è però, ancora da mettere a posto questioni in famiglia, con genitori, figli, parenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, aleggia forte su di voi un'aria di gran scontentezza ma se anche vi sentite insofferenti e nervosi dovete sforzarvi assolutamente di non perdere la calma, in questo sabato c'è da fare una profonda riflessione sull'amore e sul vostro rapporto di coppia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno,un sabato migliore di domenica, bell'aspetto di venere e marte, complicità e vella forza, fine comune, progetti che invece sono da rivere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2024: Acquario

Cari acquario, anche se non ne siete perfettamente coscienti ancora, dentro di voi stanno già maturando importanti scelte in vista del futuro, domani attenzione alle provocazioni. Voi avete bisogno ogni tanto di cambiare,l' amore è ancora intrigante ma solo se è come piace a voi: libero e leggero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2024: Pesci

Cari Pesci, queste stelle vi spingono a fare, vi regalano a una grande capacità di azione. Non agitrate le acque oggi e se dovete affrontare discorsi spinosi, rimandate a domani.