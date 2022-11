Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 novembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2022: Ariete

Cari ariete, belle notizie per i single del segno, potrete fare un incontro molto interessante. Sul lavoro arriva una bella svolta che vi farà fare quel tanto sperato salto di qualità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2022: Toro

Cari toro, cercate di non trascurare troppo il partner e sul lavoro meglio non dire tutto quello che pensate, cercate di fare tutto con grande calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, è un periodo un po' particolare questo per i sentimenti, sarebbe meglio concentrarsi su altro perché il rischio è quello di fare solo danni. Sul lavoro non esponetevi troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2022: Cancro

Cari cancretti, meglio buttarsi il passato alle spalle e guardare solo al presente in amore. Sul lato professionale è un buon momento.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 23 novembre 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione