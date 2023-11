Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 novembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2023: Ariete

Cari ariete, le stelle sono dalla vostra parte e questo è un cielo utile, soprattutto per gli studenti e per chi ha voglia di fare un passo importante dal punto di vista professionale. I sentimenti, invece, li avete un po' messi da parte ultimamente ma cercate di ritrovare un po' di feeling con il partner.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2023: Toro

Cari toro, quella di oggi è una giornata interessante e si può finalmente ritrovare un po' di serenità persa. Sul piano lavorativo questo è un momento di verifica. Tenere testa a tutto non è facile ma le stelle di oggi vi danno un po' di forza in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, attenzione a queste opposizioni planetarie che portano qualche problema da superare e contrasti con gli altri. Oggi, però, c'è la luna a favore anche se non basta a correggere quella sensazione di disagio che state provando. Prendetevi del tempo per fare una revisione della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2023: Cancro

Cari cancretti, non è messa in discussione la vostra forza e arriva anche la possibilità di avere nuovi progetti interessante. Oggi, però, la luna contraria porta qualche fastidio e un po' di stress dal punto di vista lavorativo. Cercate di fare buon viso a cattivo gioco. Cercate di dare più spazio all'amore.



