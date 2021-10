Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, questa è una giornata positiva per i sentimenti e potrebbe nascere un'amicizia interessante. Per quanto riguarda il lavoro, invece, non siete molto soddisfatti di quello che state facendo ma a questo punto bisogna studiare un piano per cambiare le cose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2021: Toro

Cari toro, in amore la luna è molto bella e anche Venere quindi via libera ai sentimenti e ai nuovi incontri. Sul lavoro c'è tanto da fare ma potrebbe esserci un cambiamento da fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli. in amore si recupera dopo un periodo difficile quindi bene sia per le coppie di lunga data che per i single del segno. Sul lavoro c'è ancora qualche piccolo stress ma la situazione va sempre migliorando.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, molto bella questa giornata per realizzare qualcosa con il partner. Tornano sentimenti assopiti da molto e potrebbero farsi vivi anche vecchi amori. Sul lavoro ci sono novità in arrivo.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 23 ottobre 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione