Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23settembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 settembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, se siete soli da troppo tempo non perdete le speraze perché questo è un periodo che può regalare tanto dal punto di vista amoroso. Per quanto riguarda il lavoro, invece, dovete buttarvi e farvi avanti con le nuove proposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2021: Toro Cari toro, sfruttate al meglio questa giornata perché la luna nel segno può darvi tanto dal punto di vista sentimentale. Sul piano lavorativo meglio non avere fretta. Riflettete molto bene sulle prossime mosse da fare. Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2021: Gemelli Cari gemelli, oggi l'amore può tornare protagonista della vostra vita. Sta per arrivare un weekend che può far esplodere la passione grazie anche alla luna che sarà proprio nel vostro segno. Sul lavoro la giornata inizia nel migliore dei modi, soprattutto per chi ha iniziato da poco una nuova attività. Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2021: Cancro Cari cancretti, in amore meglio essere fiduciosi perché questa giornata è nel complesso molto buona. Per quanto riguarda il lavoro, invece, i progetti nuovi subiscono qualche rallentamento ma tutto andrà per il meglio alla fine.

