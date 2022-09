Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 settembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore c'è bisogno di un po' più di serenità, ultimamente il nervosismo è stato troppo dominante. Sul lavoro potrebbero esserci piccoli blocchi ma nulla di insuperabile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2022: Toro

Cari toro, sia Venere che la luna rendono la giornata ideale per vivere forti emozioni. Sul lavoro meglio tirarsi su le maniche e iniziare ad affrontare i problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, c'è un po' di insicurezza in amore, non siete del tutto felici. Sul lavoro meglio non farsi prendere dall'agitazione, affrontate le cose con calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2022: Cancro

Cari cancretti, questa giornata parla di chiarimenti d'amore quindi non abbiate paura di dire quello che pensate al partner. Sul lavoro attenzione alle questioni di soldi.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 23 settembre 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione