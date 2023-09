Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 settembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2023: Ariete

Cari ariete, oggi siete un po' preoccupati e nervosi e questa ansia la trasferirete anche nel privato rischiando di litigare con il partner. Bisogna fare scelte importanti dal punto di vista lavorativo ma cercate di non intaccare troppo l'amore con questo vostro stato d'animo agitato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2023: Toro

Cari toro, chi ha vissuto una separazione può recuperare terreno in questa giornata e ritrovare anche un bel po' di passionalità. Anche il lavoro sembra tornare a sorridervi con Giove nel segno che parla di progetti importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, allontanate dalla vostra testa ogni forma di preoccupazione. È il momento di risolvere i problemi e superarli con forza senza stare a rimuginare troppo. Non dimenticate, inoltre, di dedicare del tempo al vostro divertimento. Favoriti i nuovi amori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2023: Cancro

Cari cancro, attenzione a questa luna opposta che porta qualche dissapore in famiglia e con il partner. In amore non sottovalutate i nuovi incontri se siete single.



