Oroscopo Paolo Fox oggi 24 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, l'odierna giornata è più stimolante e favorevole rispetto a quella deludente di ieri: indubbiamente agosto si sta dimostrando un mese altalenante. L'energia c'è, l'equilibrio un po' meno. Il mese di settembre prevede nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 agosto 2023: Toro

Cari toro, vi state muovendo con la speranza di trovare maggiore stabilità. Settembre potrebbe portare risposte attese da tempo o sbloccare situazioni economiche. Alcune questioni familiari andrebbero chiarite e vanno evitate inutili gelosie e polemiche amorose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, reduci da una settimana critica e agitata, è adesso importante affrontare il recupero senza fretta. Alcuni scontri possono essere sanati e, a partire dalla prossima settimana, potrebbero affacciarsi nuove e interessanti situazioni lavorative.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, superate delusioni ricevute in ambito familiare, siete adesso in attesa di risposte. di chiarire ciò che non va in alcuni rapporti sentimentali. Entro la fine di agosto è previsto un miglioramento generale delle cose.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 agosto 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione