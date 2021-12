Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, volete sempre tenere tutto sotto controllo ma a volte lasciarsi andare è la cosa migliore, soprattutto in amore. Sul lavoro bisogna fare attenzione alle novità e scegliere bene anche se questo è proprio il momento adatto per fare nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021: Toro

Cari toro, in amore la giornata inizia un po' sottotono ma già dal pomeriggio andrà meglio. Sul lavoro iniziate a pensare al prossimo anno e ai vostri progetti per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore sia oggi che domani sarebbe meglio non mettere troppa carne al fuoco anche perché potreste solo stressarvi inutilmente. Sul lavoro non sta funzionando tutto al meglio e la luna invita prudenza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore potete chiarire le cose con il partner grazie a una luna in ottimo aspetto. Sul lavoro avete accumulato un bel po' di stanchezza ma prendetevi una pausa.



