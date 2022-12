Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, state vivendo un po' di emozioni contrastanti in questo ultimo periodo ma bisogna cercare di capire per chi batte davvero il proprio cuore. Sul lavoro arrivano nuove opportunità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2022: Toro

Cari toro, in amore arriva un momento molto positivo che permetterà di ritrovare un po' di calore e affetto persi di recente. Sul lavoro attenzione perché non tutto andrà secondo i piani.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in questa giornata meglio tenere a bada il nervosismo e non riversarlo sul partner. Sul lavoro bisogna tirare fuori tutta la concentrazione e l'impegno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, questa giornata è un po' complicata dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro tutto sta prendendo una piega positiva, continuate così.



