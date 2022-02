Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 febbraio 2222 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2022: Ariete

Cari ariete, la luna è dalla vostra parte oggi quindi via libera alle emozioni e ai chiarimenti in amore. Sul lavoro avete di nuovo belle sensazioni e la vostra creatività potrà essere espressa nel migliore dei modi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2022: Toro

Cari toro, se avete avuto dei problemi di coppia oggi potrete risolverli e recuperare un po' dal punto di vista amoroso. Sul lavoro bisogna prendere decisioni e arrivano anche belle opportunità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore la luna opposta non aiuta molto e potrebbe causare un po' di stanchezza. Sul lavoro va meglio e la svolta è proprio dietro l'angolo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2022: Cancro

Cari cancretti, la giornata di oggi è ottima per i sentimenti e potranno nascere nuove emozioni. Sul lavoro avete belle sensazioni e osate di più nel chiedere quello che desiderate.



