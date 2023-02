Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 febbraio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2023: Ariete

Cari ariete, bella questa giornata per vivere emozioni forti, organizzate qualcosa di bello da fare con il partner e per quanto riguarda il lavoro, è tempo di cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2023: Toro

Cari toro, attenzione a un po' di nervosismo che si sta accumulando in questi ultimi giorni e potrebbe riversarsi in amore col rischio di scatenare litigi. Sul lavoro meglio non cadere nelle provocazioni altrui.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2023: Gemelli

Cari gemelli, in questa giornata torna un po' di tensione causata dallo stress accumulato sul lavoro. Meglio non prendere oggi decisioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2023: Cancro

Cari cancretti, questo è un momento di attesa, dovete tenere duro perché le novità sono davvero dietro l'angolo. Con marzo ci sarà un bel recupero sia a livello lavorativo che sentimentale.



