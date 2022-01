Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 gennaio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2022: Ariete

Cari ariete, questo lunedì non è proprio la vostra giornata anche perché avete la luna storta. Il lavoro provoca tanta stanchezza e vi sentite di non riuscire a fare tutto quello che vorreste.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2022: Toro

Cari toro, oggi avete la possibilità di recuperare in amore, attenzione solo se avete a che fare con qualcuno dell'acquario o del leone. Per quanto riguarda il lavoro dei recenti cambiamenti potrebbero aver portato un po' di difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, bello questo cielo per l'amore con una luna che aiuta sia le coppie appena nate che le relazioni stabili. Per quanto riguarda il lavoro bisogna stare attenti, soprattutto a eventuali investimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore potreste non sentirvi del tutto sicuri ma non fatevi spaventare da qualche piccola incomprensione. Sul lavoro, fate attenzione a qualche possibile scontro con qualche capo o collega.



