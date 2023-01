Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 gennaio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2023: Ariete

Cari ariete, oggi il cielo vi sostiene quindi belle notizie sul fronte amoroso. Per quanto riguarda il lavoro arrivano novità molto interessanti e opportunità da cogliere al volo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2023: Toro

Cari toro, nonostante qualche piccolo momento di difficoltà in amore torna un po' di sereno. Sul lavoro via libera alla creatività e ai nuovi inizi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2023: Gemelli

Cari gemelli, questa giornata porta un bel po' di passione nella vostra vita amorosa attenzione solo se avete a che fare con qualcuno dei pesci. Sul lavoro torna il sereno dopo un periodo stressante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2023: Cancro

Cari cancretti, il cielo è con voi quindi via libera alle dichiarazioni d'amore. Sul lavoro al bando i malumori, aspettatevi qualche bella sorpresa.



