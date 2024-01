Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 24 gennaio 2024? Iniziamo questo mercoledì mattina, scoprendo come di consueto cosa possiamo aspettarci dalle stelle, grazie all’oroscopo di oggi di Paolo Fox che, come tutte le mattine, ci indica cosa potrà succedere, con le sue previsioni, segno per segno, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Cosa possono aspettarsi i dodici segni dello zodiaco da questa giornata di metà settimana? Quali saranno i segni più attivi e quelli con meno energia e messi alla prova dai dispetti delle stelle? Scopriamolo nel dettaglio, segno per segno, con le previsioni e i consigli dell’astrologo più amato d’Italia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, questo è un periodo bello vivace per voi. Fin qui sta andando tutto bene, ma attenzione perchè da momento pieno rischia di diventare un periodo caotico. Dovete fare attenzione alla smania di arrivare ai vostri obiettivi, fate le cose con calma, datevi il tempo di cui avete bisogno per curare ogni dettaglio dei vostri progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Toro

Cari toro, i pianeti che vi aiutano sono ancora molti: con Venere, Mercurio, Marte a favore potete mettere a posto vecchi contenziosi, sistemare situazioni che si trascinano da tempo oppure lanciarvi in nuove imprese, dedicarvi a nuovi progetti. In amore avete voi in mano il comando, vi basta decidere che direzione prendere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli,su di voi pesano ancora strascichi di crisi sentimentali iniziate alla fine dello scorso anno, però la giornata di oggi mi piace. Il vostro cielo pian piano migliorerà. Per ora, sia nei sentimenti che in amore usate prudenza e mettete ordine dove è necessario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, rilassatevi, perchè in questio giorni avete veramente bisogno di leggerezza. Avete opposizioni planetarie di ogni tipo, ma sono molto passeggere e passeranno presto. E' importante quindi non arrabbiarsi per un nonnulla,mantenere la calma. In amore tenete a bada la gelosia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Leone

Cari leone, c'è la necessità di dire basta, di chiarezza. Probabilmente molti di voi negli scorsi mesi hanno fatto una scelta radicale nel lavoro e ancora non hanno trovato un nuovo approdo del tutto soddisfacente. Voi non avete paura del rischio, ma attenzione a non rischiare troppo dal punto di vista economico. Non fate un passo più lungo della gamba: occhio ai soldi. No battaglie, ma temperanza in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, finalmente riprendete quota, i rapporti chiusi, anche con sofferenza, si riveleranno ora per quello che sono davvero: una gran liberazione. L'amore può andare tranquillamente oltre, perchè il passato è ormai alle spalle e anche se qualcuno potrà ripresentarsi, sarete voi e solo voi a decidere come andranno a finire le cose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, in questo momento nel vostro cielo c'è un brusco passaggio di pianeti. In questo periodo una corda già tesa potrebbe spezzarsi, per esempio nelle relazioni qualcuno potrà sentire la necessità di una pausa di riflessione. Ansie e tensioni alle stelle. Troppa agitazione, prudenza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, siete piuttosto forti oggi. La luna vi trasmette forti emozioni, belle sensazioni tutte da vivere e da condividere con chi vi comprende nel profondo. Se siete in cerca di un nuovo amore, i nuovi incontri di questo periodo saranno promettenti e fortunati. Non rimuginate troppo e lasciatevi andare per godere di queste belle energie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, è il momento di avviare qualcosa di nuovo. Giornata effervescente questa di oggi per voi che vi porta anche un'idea speciale. In particolare l'intraprendenza dei giovani sarà stimolata e in tanti metteranno a terra progetti che guardano lontano, non solo metaforicamente ma anche a livello pratico: spostamento in altre città, viaggi in luoghi lontanti, cambi di vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, la casa è importante, il lavoro pressa, le soddisfazioni e i doveri aumentano. Insomma avete tanto da fare, ma se in questo periodo gli impegni aumentano vuol dire che state vivendo un momento importante e che si rivelerà davvero vantaggioso per voi. Ottimismo, non solo sul lavoro ma anche in amore. Tornate a buttarvi e a mettervi in gioco nei sentimenti, perchè anche quel lato della vostra vita è molto ben illuminato dalle stelle..

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, dovete fare di più quest'anno. I grandi progetti decolleranno nella seconda parte dell'anno, da maggio in poi, ma già ora vivete un momento importante per preparare un cambiamento di rotta che sarà come piace a voi, ovvero rardicale. Arrivano bei momenti in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, il tempo è galantuomo. Arriva qualcosa di nuovo, una emozione positiva che dovete condividere con le persone che vi sono più vicine. Belle novità e soddisfazioni in arrivo anche sul lavoro.