Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 giugno 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2022: Ariete

Cari ariete, oggi sarete messi di fronte a una scelta forzata in amore: o dentro o fuori. Sul lavoro arrivano novità interessanti e potrebbero esserci anche spostamenti di sede.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2022: Toro

Cari toro, avete la luna nel segno quindi le emozioni saranno protagoniste di questa giornata. Sul lavoro è il momento perfetto per chiedere un aumento, quindi, non esitate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore bisogna andare avanti e lasciarsi alle spalle un passato burrascoso. Sul lavoro apritevi a nuove collaborazioni..

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2022: Cancro

Cari nati sotto il segno del cancro, l'amore procede a gonfie vele e sono favoriti i rapporti con i toro e i vergine. Sul lavoro sarebbe meglio non fare il passo più lungo della gamba, prima di prendere decisioni, fatevi consigliare.



