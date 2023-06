Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 giugno 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2023: Ariete

Cari ariete, questa giornata vi vede pieni di vitalità e voglia di fare cose nuove. Avete in testa nuovi progetti e non vedete l'ora di realizzarli. In amore è arrivato il momento di ricostruire, soprattutto se c'è stata una rottura.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2023: Toro

Cari toro, attenzione perché oggi siete un po' affaticati ma questo non vi rende meno fortunati e vincenti. C'è stato qualche disguido a livello familiare ma si recupera al più presto. Questo weekend dedicatelo al piacere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2023: Gemelli

Cari gemelli, c'è un po' di tensione nell'aria e le cose non stanno procedendo proprio come vorreste ma bisogna avere pazienza. In amore bisogna evitare di arrabbiarsi se la situazione vi sfugge di mano e attenzione ai pensieri negativi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2023: Cancro

Cari cancro, arriva un bel transito di Giove che dà una mano sia nella vita pratica che in amore. Possibili nuovi incontri per i single e sul lavoro cercate di circondarvi di persone positive.



