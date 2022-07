Oroscopo Paolo Fox oggi 24 luglio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 luglio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 luglio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 luglio 2022: Ariete

Cari ariete, questa domenica parla d'amore e i single del segno potranno vivere tante emozioni. Sul lavoro tenetevi pronti perché la prossima settimana avrete modo di firmare un nuovo contratto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 luglio 2022: Toro

Cari toro, chi è in coppia da tempo sentirà il bisogno di qualche nuovo stimolo e, perché no, iniziare anche a pensare a un matrimonio o un figlio. Sul lavoro coglierete tutti i frutti del vostro impegno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 luglio 2022: Gemelli

Cari gemelli, oggi vi sentite un po' giù di morale e sarebbe meglio non alimentare troppe polemiche. Sul lavoro non abbiate paura perché anche se non si vedrà subito, riuscirete a portare a termine tutti i vostri obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 luglio 2022: Cancro

Cari cancretti, se c'è qualcuno che vi piace, non tiratevi indietro ma dichiarategli il vostro amore. Sul lavoro, invece, c'è un po' di trambusto e bisognerà trovare un nuovo equilibrio.



